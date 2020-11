Die argentinische Fussball-Legende erlitt am Mittwoch in Tigre einen Herzinfarkt.Buenos Aires - Diego Armando Maradona, einer der besten, wenn nicht der beste Fussballer aller Zeiten, ist tot. Der 60-Jährige erlitt am Mittwoch in Tigre einen Herzinfarkt. Vor der drei Wochen hatte sich der Weltmeister von 1986 ein Blutgerinnsel im Gehirn operativ entfernen lassen müssen. Die argentinische Fussballlegende hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...