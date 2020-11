Der SMI schliesst um 0,03 Prozent tiefer mit 10'488,27 und der umfassende SPI um 0,01 Prozent leichter auf 12'990,81 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bei regen Umsätzen und nach einem Verlauf in engen Spannen etwas niedriger geschlossen. Die Anleger schwankten laut Händlern zwischen Konjunktursorgen und Impfstoffhoffnungen hin und her. Wirksame Corona-Impfstoffe und die Aussicht auf eine letztlich doch geordnete Amtsübergabe im Weissen Haus stimmten die Anleger zwar positiv.

