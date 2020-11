Der EuroStoxx50 schaffte es nach zeitweisen Verlusten auf den letzten Metern immerhin noch in positives Terrain.Paris - An Europas Börsen hat der Schwung zur Wochenmitte sichtbar nachgelassen. Der EuroStoxx50 schaffte es nach zeitweisen Verlusten auf den letzten Metern immerhin noch in positives Terrain: Er schloss 0,11 Prozent fester bei 3511,90 Punkten. Am Dienstag hatte der Eurozonen-Leitindex dank guter deutscher Konjunkturdaten sowie der wachsenden Einsicht von Noch-US-Präsident Donald Trump in seine...

