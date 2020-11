Die Elektrotechnikgruppe hat die Coronakrise im ersten Halbjahr 2020/21 stark zu spüren bekommen.Steinhausen - Die Elektrotechnikgruppe Carlo Gavazzi hat die Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020/21 stark zu spüren bekommen. Entsprechend lag der Umsatz unter dem Vorjahr. Einen konkreten Ausblick macht das Unternehmen weiter nicht. Der Umsatz sank in den per Ende September abgeschlossenen Halbjahr um 8,6 Prozent auf 69,3 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.

