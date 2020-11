In den vergangenen Wochen sind die Spotmarktpreise für Photovoltaikmodule deutlich gestiegen. Der Preis stiegen in den meisten Modulklassen um 3,2 bis 4,8 Prozent. Lediglich Billigmodule verhielten sich preisstabil.Foto: Talaj - stock.adobe.com Die hohe Nachfrage trieb den Preis für Photovoltaikmodule in den vergangenen Wochen seit Mitte Oktober deutlich in die Höhe. Betroffen sind laut der aktuellen Marktanalyse von pvXchange sämtliche Modulklassen bis auf die Low-Cost-Module. Im Solarserver-Preisindex, ...

