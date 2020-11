Obwohl wir Stadler Rail ISIN: CH0002178181 seit April 2019 auf der Watchliste haben, haben wir uns im Express-Service mit dieser Aktie bisher noch nicht befasst. Nachdem der Schweizer Hersteller von Schienfahrzeugen im April 2019 seinen Einstand an der Schweizer Börse SIX gefeiert hatte, ging es in den kommenden Monaten bis auf über 50,00 CHF in Richtung Norden um anschließend bis auf etwa 36,00 CHF abzustürzen. In den vergangenen Monaten sah man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...