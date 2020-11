Die Landeshauptstadt will die Nutzung der Solarenergie auf allen Ebenen ankurbeln. Die neuen Förderprogramm sind Teil eines Aktionsprogramms für Klimaschutz-Sofortmaßnahmen in Höhe von 200 Millionen Euro. Davon sollen knapp 16 Millionen Euro bis 2023 für die neuen Förderprogramme ausgegeben werden, die alle mit Photovoltaik in Verbindung stehen.Stuttgart hat eine Solaroffensive gestartet. In diesem Zuge hat es neue Fördermöglichkeiten für Photovoltaik-Anlagen, Balkonmodule, Stromspeicher und Ladeinfrastruktur aufgesetzt, die der Ausschuss für Klima und Umwelt in seiner Sitzung am 13. November ...

