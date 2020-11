Seit Salt im vergangenen Jahr die Handymasten veräussert hat, muss das Unternehmen für die Benutzung der Masten Miete zahlen, was auf den operativen Gewinn drückt.Renens - Salt hat in den ersten neun Monaten etwas weniger umgesetzt und operativ verdient. Der Umsatz sank um 1,9 Prozent auf 730,7 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) schrumpfte um 3,0 Prozent auf 371,4 Millionen Franken, wie Salt am Donnerstag bekannt gab. Dabei spielten die Handyantennenmasten eine Rolle, die Salt im vergangenen Jahr für 700...

Den vollständigen Artikel lesen ...