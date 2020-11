Morgan Stanley gehen davon aus, dass sich die kumulierte Bilanz der G4-Zentralbanken - der US-Notenbank, der Bank of England, der Bank of Japan und der Europäischen Zentralbanken - bis zum Jahresende auf beispiellose 29 Billionen US-Dollar ausweiten wird, was fast doppelt so viel ist wie Ende 2019, wie Jeroen Blokland, Portfoliomanager der Robeco Multi-Asset-Fonds, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...