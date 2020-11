Irlands Außenminister Simon Coveney äußerte sich in der letzten Stunde zum Brexit und er sagte, dass die Brexit-Gespräche an einem heiklen Punkt angelangt seien und sich die offenen Fragen als sehr, sehr schwierig erweisen. Weitere Zitate: Wir erkennen an, dass auch das Vereinigte Königreich einem roten Faden folgt. Die Verhandlungen sind im Moment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...