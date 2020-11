Der französische Umweltkonzern Veolia und der Kraftwerksbetreiber Leag haben diese Woche Details zum Anlagen- und Stoffstromkonzept der "Energie- und Verwertungsanlage (EVA) Jänschwalde" vorgestellt. Anlass der Online-Pressekonferenz war die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens EVA Jänschwalde GmbH & Co. KG, an der beide Unternehmen zur Hälfte beteiligt sind. Wie viel die Unternehmen in das Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...