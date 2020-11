Der Postfinance leidet weiterhin unter den anhaltenden tiefen Zinsen und hat in den ersten neun Monaten 2020 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt.Bern - Der Postfinance leidet weiterhin unter den anhaltenden tiefen Zinsen und hat in den ersten neun Monaten 2020 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Zugelegt hat die Bankentochter der Schweizerischen Post indes bei den Kunenvermögen. Insgesamt erwirtschaftete die Postfinance in den ersten neun Monaten des Jahres einen Betriebsertrag von 1,16 Milliarden Franken nach 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...