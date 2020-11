Gold (XAU/USD) versuchte am Mittwoch eine Erholung von den 4-Monatstiefs, stieß auf höheren Niveaus auf Widerstand und beendete den Tag fast unverändert bei 1807 Dollar. Das gelbe Metall tritt am Thanksgiving-Tag auf der Stelle - während die 1800 Dollar hält, erklärt Dhwani Mehta von FXStreet. Wichtige Zitate "Ein Mangel an relevanten Makro-Nachrichten ...

