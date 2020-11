In wenigen Wochen wird Weihnachten und Silvester gefeiert. Traditionell eine Zeit, in der der Lebensmitteleinzelhandel enormen Kundenandrang verzeichnet. Angesichts der erforderlichen Zutritts-, Abstands- und Hygieneregeln infolge der Covid-19-Pandemie kann der Lebensmitteleinkauf zu einer besonderen Herausforderung für Verbraucher werden. Mit dem Abholservice hat Rewe einen Service in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...