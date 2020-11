Berlin - Die Zustimmung zu den aktuellen Corona-Maßnahmen ist weiter relativ hoch, allerdings mit abnehmender Tendenz. Das geht aus Zahlen für das ZDF-Politbarometer hervor, die am Freitag veröffentlicht werden.



Nur noch etwa die Hälfte der Befragten findet die geltenden Maßnahmen genau richtig. Der Anteil der Deutschen, die die Maßnahmen für übertrieben halten, steigt im Vergleich zur letzten Umfrage vor zwei Wochen, ebenso wie der Anteil derer, die der Meinung sind, dass die Maßnahmen härter ausfallen müssten. Dass Restaurants und Kultureinrichtungen weiterhin geschlossen sind finden 61 Prozent richtig und 36 Prozent falsch. 71 Prozent halten verschärfte Kontaktbeschränkungen für richtig, 27 Prozent für falsch.



58 Prozent sind für gelockerte Kontaktbeschränkungen an Weihnachten, 39 Prozent dagegen, so die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de