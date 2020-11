Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1927 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Nur wenig höher hatte der Euro am Vortag ein Dreimonatshoch markiert.Zum Franken pendelt der Euro zum Wochenschluss um die 1,08er Marke. Aktuell notiert er bei 1,0803 Franken leicht darüber, nachdem er am Donnerstagnachmittag ...

