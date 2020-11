Mit Blick in die Zukunft rechnet das Aargauer Chemieunternehmen mit weiterem Wachstum und kommuniziert eine konkrete Prognose für das laufende Jahr.Dottikon - Dottikon ES hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres trotz Corona-Pandemie deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Mit Blick in die Zukunft rechnet das Aargauer Chemieunternehmen mit weiterem Wachstum und kommuniziert eine konkrete Prognose für das laufende Jahr. Der Nettoumsatz stieg im ersten Halbjahr 2020/21 (per Ende September) um 18 Prozent auf 91,8 Millionen Franken...

