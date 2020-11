Per 30. September 2020 erhöht sich der Gesamterfolg auf CHF 8'585'793.- (gegenüber CHF 7'737'813.- per 30.9.2019) und die Mieteinnahmen steigen um 7.7% markant an.Zürich - Der Fonds «Immobilier-CH pour Institutionnels 56j» (Immo56) schliesst sein erstes Halbjahr erneut positiv ab: Per 30. September 2020 erhöht sich der Gesamterfolg auf CHF 8'585'793.- (gegenüber CHF 7'737'813.- per 30.9.2019) und die Mieteinnahmen steigen um 7.7% markant an. Die Anlagerendite nimmt über zwölf Monate gerechnet auf 6.18% zu (gegenüber 4.87% per 30.9.2019).

