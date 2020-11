Die Swisscom Startup Challenge richtet sich 2020 erstmals an Startups aus der ganzen Welt.Bern - Die Swisscom Startup Challenge richtet sich 2020 erstmals an Startups aus der ganzen Welt. Gesucht sind 5G-Anwendungsfälle und -Prototypen. In einer ersten Runde hat die Jury aus 125 Bewerbungen aus 30 Ländern - von China bis Argentinien - die zehn Finalisten gewählt. Am 17. Dezember treten die Startups im Online-Finale vor die Jury. Bis dahin kann das Publikum seine Favoriten aus den...

Den vollständigen Artikel lesen ...