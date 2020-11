Deutsche Unternehmensgruppen waren 2019 in der Schweiz weiter am stärksten vertreten.Zürich - Multinationale Konzerne sind weiterhin einer der Stützpfeiler der Schweizer Wirtschaft. Jeder vierte Arbeitsplatz ist in einem solchen Unternehmen. Ende 2019 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz 30'118 multinationale Unternehmensgruppen erfasst. Sie beschäftigen insgesamt rund 1,45 Millionen Personen, teilte das BFS am Freitag mit. Das ist etwas mehr als ein Viertel der...

Den vollständigen Artikel lesen ...