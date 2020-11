Die Mainzer Wiwi Consult wirbt Kapital bei Crowdinvestoren ein, um Photovoltaikanlagen in Polen mit insgesamt 50 Megawatt (MW) Leistung zu bauen. Dafür bietet das junge Unternehmen eine Verzinsung von 5,5 Prozent im Jahr.Foto: Winaico Das Unternehme Wiwi Consult will mittels Crowdfunding geplante polnische Solarparks co-finanzieren. Wie die Mainzer mitteilten, wollen sie über die Online-Plattform Wiwin 600.000 Euro einsammeln. Das Geld soll in das Photovoltaik-Portfolio "PV Green Europe" in Polen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...