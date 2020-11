FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.11.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 453 (477) PENCE - 'HOLD' - BRYAN GARNIER CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 630 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 140 (130) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 340 (207) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 280 (230) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS GOCO GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 130 (105) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1974 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VITEC PRICE TARGET TO 980 (905) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 875 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5850 (3950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES ELEMENTIS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 138 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 376 (360) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 3500 (2600) P - MORGAN STANLEY RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2300 (2200) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HAYS PRICE TARGET TO 152 (145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PAGEGROUP TARGET TO 400 (345) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 840 (740) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 620 (545) PENCE - 'NEUTRAL'



