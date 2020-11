Während Frankreich, Deutschland und Italien die Skisaison ausfallen lassen wollen, will das Wallis um Skitouristen aus Frankreich in den Corona-Hotspot karren.Während Deutschland, Italien und Frankreich die Wintersport-Saison erst im nächsten Jahr, wenn überhaupt, starten wollen, sieht man im Wallis hier die Chance für zusätzliches Geschäft und will französische Gäste mit Extrabussen in einen der europäischen Corona-Hotspots karren. Gute Ideen in Corona-Zeiten sehen irgendwie anders aus. Von Helmuth Fuchs In aufwändigen Kampagnen bemüht sich das...

