Mit dieser Finanzierung will GUURU seine Marktreichweite in Europa ausbauen sowie die ehrgeizigen Wachstumspläne vorantreiben.Zürich - Das Schweizer SaaS-Startup-Unternehmen GUURU Solutions Ltd gab heute den Abschluss einer Erweiterung der Serie A-Investition im Wert von 5 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung der Serie A auf 7,9 Millionen US-Dollar beläuft. Mit dieser Finanzierung will GUURU seine Marktreichweite in Europa ausbauen sowie die ehrgeizigen Wachstumspläne vorantreiben.

