Unter dem Titel "PV Green Europe" werden 50 Photovoltaik-Anlagen mit 50 Megawatt Gesamtleistung in dem Nachbarland gebaut. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 34 Millionen Euro.Am Donnerstag startet Wiwin ein Crowdfunding. Nach zwei Stunden war alles vorbei: Die Finanzierung von 600.000 Euro für das Photovoltaik-Projekt "PV Green Europe" war eingeworben. Es handelt sich dabei um den Bau von 50 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 50 Megawatt in Polen. Die Freiflächenanlagen sollen vorrangig in den Woiwodschaften zwischen Warschau, Lodz und Krakau entstehen. Insgesamt befinden ...

