Nach einem dreiwöchigen nationalen Lockdown wird der Reproduktionswert "R" in Großbritannien auf 0,9 bis 1 geschätzt, sagte das britische Regierungsbüro für Wissenschaft am Freitag, wie Reuters berichtete. Die Zahl der neuen bestätigten COVID-19-Infektionen fällt derzeit täglich zwischen 0% und 2%, nachdem sie in der vergangenen Woche zwischen 0% und ...

