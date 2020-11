Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 verzeichnet ein Plus von 0,48 Prozent auf 3527,79 Punkte.Paris - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Der EuroStoxx50 setzte den behutsamen Aufwärtstrend fort, in dem er sich seit dem Kurssprung im Zuge der Vorstellung des Corona-Impfstoffkandidaten von Biontech und Pfizer vor zweieinhalb Wochen befindet. Zum Handelsende verbuchte der Eurozonen-Leitindex ein Plus von 0,48 Prozent auf 3527,79 Punkte und markierte einmal mehr ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...