Der Leitindex SMI geht am Freitag mit einem leichten Plus von 0,03 Prozent auf 10'501,18 Punkte aus dem Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag in einem an Impulsen armen Geschäft kaum verändert abgeschlossen. Händler bezeichneten den Handel als "lustlos" und entsprechend fielen die Volumen gering aus. Am Tag nach "Thanksgiving" fehlten vor allem aus den USA richtungsweisende News. In New York blieben die Börsen am Donnerstag geschlossen, während am "Black Friday" nur ein...

