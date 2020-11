In dieser Woche wurden die Märkte durch die Nachricht beflügelt, dass der designierte Präsident Joe Biden Janet Yellen als Finanzministerin nominieren will, aber obwohl sie hervorragend qualifiziert ist, könnte ihr Mangel an Erfahrung im politischen Handel eine Achillesferse sein, so die Ökonomen von Capital Economics. Wichtige Zitate "Ohne Frage wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...