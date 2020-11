Berlin - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet, dass die Sozialbeiträge wegen der Coronakrise nicht steigen werden. "Mit der Sozialgarantie haben wir gesagt, in der Krise werden keine Beiträge erhöht und es werden auch keine Sozialleistung gekürzt. Darauf kann sich jeder verlassen", sagte Heil in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Darauf habe sich die Bundesregierung geeinigt. Gleichzeitig sagte er: "Langfristig wird man auch über die Aufteilung von Kosten in der Gesellschaft reden müssen." Aber jetzt sei nicht die Zeit, um darüber zu spekulieren.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de