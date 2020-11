Der Deal über rund 44 Milliarden Dollar wäre der zweitgrösste in diesem Jahr hinter einer Transaktion in China in der Ölbranche mit 56 Milliarden Dollar.New York - Bei den grossen Finanzdaten-Anbietern in den USA bahnt sich Kreisen zufolge eine Milliarden-Übernahme an. S&P Global befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, den Konkurrenten IHS Markit für rund 44 Milliarden US-Dollar zu schlucken, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zu Montag unter Berufung auf einen Insider meldet. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" ebenfalls...

