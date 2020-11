Charlie Nunn soll den langjährigen Lloyds-Chef Antonio Horta-Osorio an der Spitze der britischen Grossbank beerben.London - Die britische Grossbank Lloyds ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Chef Antonio Horta-Osorio beim Konkurrenten HSBC fündig geworden. Der dort seit 2011 tätige Manager Charlie Nunn soll neuer Lloyds-Vorstandschef werden, wie die Bank am Montag in London mitteilte. Der genaue Zeitpunkt seines Starts stehe noch nicht fest. Das müsse mit seinem aktuellen Arbeitgeber...

