"Wenn es in dieser Woche große Fortschritte gibt, ist es möglich, die Verhandlungen zu verlängern", sagte der britische Umweltminister George Eustice am Montag in einer Erklärung. Weitere Kommentare "Es gibt große Fortschritte, wir sind fast am Ziel." "Wir haben keine Zeit mehr, wir brauchen einen Durchbruch." "Wir denken, es besteht Aussicht auf Erfolg." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...