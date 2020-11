Spätestens seit ihrer Tätigkeit als Vorsitzende der Fed ist Janet Yellen nicht nur in der akademischen Welt, sondern auch an den Finanzmärkten eine weltweit respektierte und angesehene Person.St. Gallen - Das zukünftige Kabinett von Joe Biden nimmt Formen an. Es wird in zentralen Funktionen mit Leuten besetzt sein, die auf ihrem Gebiet über eine langjährige Erfahrung verfügen. Es sind Leute, die in der Lage sind, das von der Administration Trump zerbrochene Geschirr zu kitten. In der Sache werden sie aber hart sein und auch in erster Linie die amerikanischen Interessen vertreten.

Den vollständigen Artikel lesen ...