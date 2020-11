Der Berliner Energiewende-Start up Lumenion erhält den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 für seine Hochtemperatur-Stahlspeichertechnologie. Die Technologie soll der Speicherung von Prozesswärme aus Power-to-Heat-Anlagen dienen.Foto: Lumenion Die Lumenion GmbH hat den diesjährigen Innovationspreis Berlin Brandenburg erhalten. Die Hochtemperatur-Stahlspeichertechnologie des Unternehmens können erneuerbare Energien in großen Mengen speichern und als grüne Prozesswärme an die Industrie und Haushalte ...

