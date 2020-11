Moderna Inc. kündigte an, dass am Montag die Notfallzulassung für den COVID-19-Impfstoff in den USA beantragt wird, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Am Montag wird auch die bedingte Zulassung für den Impfstoff in der EU beantragt." "Der Impfstoff gegen COVID-19 war bei der Analyse der Phase 3-Studie nach 196 COVID-19-Fällen zu 94,1% wirksam." ...

