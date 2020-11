Der jährliche HVPI ist in Deutschland im November stark gesunken - Der EUR/USD zieht sich nach den Daten von den Höchstständen zurück. - Die Inflation lag in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), im November bei -0,8%, teilte Destatis in seiner Schnellschätzung am Montag mit. Dieser Wert folgte dem im Oktober beobachteten Anstieg ...

