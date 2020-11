Im Oktober 2020 sind laut Bundesnetzagentur 421 MW an neuer Photovoltaik-Leistung in Deutschland installiert worden. Der Windenergie-Zubau erreichte 141 MW.Quelle: Bundesnetzagentur, Grafik Solarserver Mit 421 MW lag der Photovoltaik-Zubau im Oktober 2020 weiterhin auf Kurs. Dieses Jahr hat von Januar an einen stabilen PV-Zubau gezeigt. Nach wie vor sind es vor allem die kleineren Photovoltaik-Anlagen außerhalb der Ausschreibungen, die den Zubau dominieren. Denn 344 MW der Gesamtmenge waren Anlagen ...

