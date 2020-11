In einem Impulspapier hat das Graduiertenkolleg der Reiner Lemoine Stiftung elf Weichenstellungen formuliert, um den Aufbruch zu schaffen. Sie basieren auf den Anforderungen, die sich für das Zielmodell eines erneuerbaren Energiesystems in den Bereichen Flexibilität, Speichertechnologien, soziale Teilhabe und Mobilität ergeben."Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel sind eindeutig: Wir müssen handeln", sagt Philipp Blechinger, Leiter des Graduiertenkollegs der Reiner Lemoine Stiftung (RLS). Was gesehen muss, hat das "EnergieSystemWende"-Kolleg in einem 52-seitigen Impulspapier ...

