Im Handel war am Montag zeitweise von "Ultimo-Käufen" von Fonds die Rede.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Handelstag im November mit einem Minus beendet. Der Leitindex SMI konnte zwar Anfangsverluste zügig wettmachen und zum Mittag klar ins Plus drehen. Am Nachmittag sorgten dann aber verhaltene US-Konjunkturdaten und Verluste an der Wall Street für eine Stimmungseintrübung. Im Handel war zeitweise von "Ultimo-Käufen" von Fonds die Rede.

