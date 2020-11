Der Loonie wird weiterhin von Währungen, die sich gegenüber dem USD bewegen, getrieben, so dass der CAD im vergangenen Monat gegenüber dem Dollar stärker geworden ist. Nach Ansicht von Ökonomen der CIBC ist der USD/CAD wahrscheinlich in einer engen Handelsspanne, bis klar wird, dass die Bank of Canada (BoC) der Fed bei den Erhöhungen hinterherhinken ...

