Die Gewinne des Yen dürften sich fortsetzen, da die Realrenditespreads weiterhin unter Druck bleiben. In der Folge erwarten Ökonomen der CIBC, dass der USD/JPY im ersten Quartal 2021 in Richtung 101 fallen wird. Wichtige Zitate "Da die Covid-Fälle in ganz Japan weiter zunehmen und die Geldpolitik bereits weitgehend erschöpft ist, können wir mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...