Am 1. November 2020 waren die jüngsten Schätzungen der mit Melonen in der Saison 2020 bepflanzten Fläche bei 12.400 ha, ein Rückgang von 1% im Jahresvergleich und 6% gegenüber dem Durchschnitt 2015-2019, so ein Bericht von dem Französischen Ministerialen Statistikdienst für Landwirtschaft, Agreste. Bildquelle: Shutterstock.com Die Produktion wird mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...