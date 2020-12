Berlin - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Neonazigruppe "Sturmbrigade 44" beziehungsweise "Wolfsbrigade 44" nach dem Vereinsgesetz verboten. Das teilte der Sprecher des Innenministeriums, Steve Alter, am Dienstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



"Wer die Grundwerte unserer freiheitlichen Gesellschaft bekämpft, bekommt die entschlossene Reaktion unseres Rechtsstaates zu spüren", ließ sich der CSU-Politiker zitieren. Medienberichten zufolge sollen im Zusammenhang mit dem Verbot am frühen Dienstagmorgen Objekte in drei Bundesländern durchsucht worden sein. Die Bundesanwaltschaft ermittelt bereits seit zwei Jahren gegen mehrere Mitglieder der Neonazi-Gruppierung.

