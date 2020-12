Düsseldorf - Die GEW-Landesvorsitzende in NRW, Maike Finnern, fordert, dass im Infektionsfall eine Quarantäne automatisch auch für Lehrer gilt. "Auch Lehrer sollten in Quarantäne gehen können", sagte sie der "Rheinischen Post".



Auch sie trügen ein realistisches Infektionsrisiko. Zumindest müsse ihnen aber ein Test ermöglicht werden, wenn sie in einer Klasse mit einem Infektionsfall unterrichtet hätten, sagte die Vertreterin der Pädagogengewerkschaft. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Montag angekündigt, dass die Quarantäneregelungen der Ministerpräsidentenkonferenz auch in NRW Anwendung finden sollen.

