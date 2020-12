AT&S unterstützt das neu gegründete Christian-Doppler Labor "Technologie-basierendes Design und Charakterisierung von elektronischen Komponenten" der TU Graz . Im Labor wird daran geforscht, wie sich verschiedene Komponenten in elektrischen Geräten wie zum Beispiel Smartphones gegenseitig elektromagnetisch beeinflussen und wie sich diese Wechselwirkungen, insbesondere im 5G-Frequenzbereich, verhindern lassen. Hannes Voraberger, Director R&D bei AT&S: "Wir erwarten wir uns vom neuen Christian-Doppler-Labor innovative Erkenntnisse für die optimale Integration elektronischer Bauteile, die wir in unsere Verbindungslösungen einfließen lassen können". Der Startschuss für das jüngste Christian-Doppler-Labor der TU Graz fiel am 27. November 2020 ....

