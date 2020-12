Am Dienstagvormittag hat am Bezirksgericht Frauenfeld der Prozess gegen den Chef der Versandapotheke Zur Rose begonnen.Frauenfeld - Am Dienstagvormittag hat am Bezirksgericht Frauenfeld der Prozess gegen den Chef der Versandapotheke Zur Rose begonnen. Er muss sich wegen umstrittener Geschäftspraktiken in den Jahren 2010 bis 2015 verantworten. Swissmedic hat sich als eine der beiden Privatklägerinnen vom Verfahren zurückgezogen. Für den Prozess gegen den CEO der Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose sind bis März...

Den vollständigen Artikel lesen ...