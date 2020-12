Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr mit einem positiven Resultat ab.Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2020 steigt der Gesamterfolg stark an auf CHF 6'088'877.- (gegenüber CHF 5'545'193.- per 30.9.2019) und die Mietzinseinnahmen erhöhen sich um 7.4%. Die Anlagerendite beläuft sich über zwölf Monate berechnet auf 8.58% (gegenüber 11.52% per 30.9.2019).

