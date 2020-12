Die Generation 60+ kauft Präsente in diesem Jahr mehr über das Internet ein.Jena - Maskenpflicht, limitierte Kundenanzahl in den Geschäften, geschlossene Gastronomie in den Einkaufszonen - fällt Weihnachten 2020 aus? Überraschenderweise hat die Corona-Pandemie keinen Einfluss auf das generelle Konsumverhalten der Verbraucher im Weihnachtsgeschäft. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Umfrage des europäischen IT-Security-Herstellers ESET unter 1'000 Internetnutzern.

Den vollständigen Artikel lesen ...