In Beziehungen wird offen über Geld gesprochen. Das zeigt eine von der Bank Cler in Auftrag gegebene Studie zur Bedeutung von Geld bei Paaren.Basel - Über Geld sprechen Schweizerinnen und Schweizer nicht, heisst es. Ist das tatsächlich so? Zumindest in Beziehungen wird offen über Geld gesprochen. Das zeigt eine von der Bank Cler in Auftrag gegebene Studie zur Bedeutung von Geld bei Paaren, die in der Deutschschweiz durchgeführt wurde. 79% der Befragten finden Geld in einer Beziehung wichtig und sprechen regelmässig in der Partnerschaft...

